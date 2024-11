LIVE BLOG | Une soixantaine de roquettes tirées depuis ce matin sur la Galilée

Une soixantaine de roquettes tirées depuis ce matin sur la Galilée

Les forces de Tsahal ont attaqué le site à partir duquel environ 30 tirs ont été détectés en provenance du Liban à 9h25 (locales) dans la région de la Haute Galilée. Certains d'entre eux ont été interceptés et le reste est tombé dans des zones ouvertes. De plus, suite aux alertes déclenchées en Galilée occidentale à 11h00, environ 30 lancements ont été détectés en provenance du Liban, certains d'entre eux ont été interceptés et le reste est tombé dans des zones ouvertes.