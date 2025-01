LIVE BLOG | 🔴Israël : "le Hamas revient sur des points de l'accord, retardant le vote du cabinet"

L'Iran sur l'accord : "Une grande victoire pour les Palestiniens et une d√©faite pour Isra√ęl"

Les Gardiens de la R√©volution iraniens ont comment√© l'accord sur la lib√©ration des otages et le cessez-le-feu √† Gaza, d√©clarant que "l'entit√© sioniste soutenue par les √Čtats-Unis et ses partenaires s'est inclin√©e face √† la r√©silience, la r√©sistance et la volont√© de Gaza. La fin de la guerre et le cessez-le-feu repr√©sentent une grande victoire pour la Palestine et une d√©faite encore plus grande pour Isra√ęl". Hier soir, l'ambassadeur d'Iran au Liban, Mojtaba Amani, a affirm√© que "le r√©gime sioniste a √©t√© contraint de signer un accord qu'il avait rejet√© d√®s le d√©but. Aucune des promesses de Netanyahu ne s'est r√©alis√©e. La structure organisationnelle et la puissance de combat du Hezbollah, du Hamas et du Jihad restent intactes".