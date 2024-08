LIVE BLOG | Les familles d'otages hurlent des mots d'amour à leurs proches dans des haut-parleurs à la frontière avec Gaza

Les familles des otages se rassemblent à la frontière de Gaza pour crier dans des haut-parleurs puissants

"Edan Alexander," appelle Varda Ben Baruch, grand-mère d'un soldat américain pris en otage le 7 octobre. "C'est Grand-mère et Grand-père, tu es notre âme, nous entends-tu ? Idanaleh ! Maman et Papa t'attendent, nous sommes inquiets pour toi et attendons ton retour à la maison. Sois fort, tu es fort, survis, nous faisons tout ce que nous pouvons pour toi et pour tous les autres otages." Avec des prières, suppliant Dieu, le gouvernement, les parents, frères et sœurs, enfants et grands-parents appellent leurs proches, retenus en otage depuis 328 jours dans les tunnels et cachettes de Gaza. "Nimrod, c'est Papa qui parle, nous sommes ici à la frontière," appelle Yehuda Cohen. "Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu rentres à la maison, je courrai partout dans le monde jusqu'à ce que nous ayons un accord qui te libère, toi et les autres otages." Certains parents sanglotent, dont Shira Albag, mère de Liri Albag, 19 ans, l'une des jeunes femmes retenues en captivité. "C'est Maman, Hersh," appelle Rachel Goldberg-Polin en anglais, s'adressant à son fils. "C'est le 328e jour. Nous sommes tous ici. Toutes les familles des 107 otages restants".