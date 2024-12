LIVE BLOG | Un missile balistique tiré du Yémen intercepté avant d'entrer dans l'espace aérien israélien

Un Israélien agressé par des Allemands en Thaïlande : "Il m'a demandé d'où je venais et m'a frappé au visage"

Eilay, un backpacker israélien de 22 ans, a été agressé par des touristes allemands lors d'un voyage à Pai, dans le nord de la Thaïlande. Il a raconté à Ynet qu'il marchait seul dans la rue après une soirée : "Je suis passé devant un groupe de quatre jeunes Allemands. L'un d'eux a demandé - 'D'où viens-tu ? Israël ?', je me suis retourné et il m'a donné un coup de poing au visage". Selon lui, "ils m'ont poussé et m'ont donné des coups de pied en criant 'Israélien fils de pute'. J'ai riposté et cela s'est transformé en bagarre sérieuse. Après quelques minutes, des gens sont venus et ils se sont enfuis". Eilay souffre d'un œil au beurre noir et d'un gonflement aux côtes. Il a ajouté : "J'ai l'impression qu'ils cherchaient des Israéliens, cela ne semblait pas être une erreur".