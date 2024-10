LIVE BLOG | Frappe à Beit Lahia, à Gaza : les Etats-Unis demandent des comptes à Israël

Les chars israéliens auraient atteint leur point le plus profond au Sud-Liban

Selon l'agence de presse nationale libanaise, des chars israéliens ont pénétré dans la périphérie du village de Khiam, marquant leur incursion la plus profonde dans le sud du Liban depuis le début de l'opération terrestre le mois dernier. Les chars se trouveraient à environ six kilomètres de la frontière israélienne. Le Hezbollah affirme avoir détruit deux chars à l'aide de missiles guidés et avoir ciblé des troupes israéliennes au sud et au sud-ouest de Khiam avec des roquettes et de l'artillerie. L'agence nationale libanaise rapporte que les forces israéliennes ont mené une série de frappes aériennes sur Khiam aujourd'hui et lancé une opération de grande envergure "utilisant des armes lourdes et moyennes".