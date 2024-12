LIVE BLOG | Frappes israéliennes en Syrie : douze sites militaires ont été ciblés

Irlande : le chef de la communauté juive s'oppose à la fermeture de l'ambassade d'Israël

Maurice Cohen, président du conseil de la représentation juive en Irlande, a exprimé une grande inquiétude concernant la détérioration des relations entre l'Irlande et Israël, suite à la décision du ministre des Affaires étrangères Gideon Saar de fermer l'ambassade israélienne à Dublin. "La fermeture de l'ambassade n'est pas qu'un geste symbolique, c'est aussi un pas qui soulève des difficultés pratiques", a déclaré Cohen au site RTE irlandais. Il a souligné que les services consulaires fournis par l'ambassade sont critiques pour les Juifs d'Irlande, qui s'y appuient pour contacter leurs familles en Israël.

De plus, Cohen a évoqué l'adhésion du gouvernement irlandais à la plainte contre Israël à la Cour internationale de Justice de La Haye, affirmant qu'il craint que ce soit une "simplification excessive d'un conflit complexe et tragique". Cohen a soutenu que cette démarche pourrait "injustement isoler Israël" et nuire à la compréhension du terme "génocide" par le public. "Le risque est de renforcer les voix qui incitent à la haine contre Israël", a-t-il déclaré.

Le chef de la représentation juive a également souligné le soutien de la communauté juive aux objectifs d'Israël, tout en soulignant le "besoin de maintenir le dialogue". Selon lui, "nous nous engageons pour la paix et la préservation des vies innocentes de tous les côtés, mais nous soutenons aussi le droit d'Israël de se défendre contre le terrorisme et les menaces existentielles". Cohen a appelé les deux pays à restaurer leur confiance mutuelle et à garantir la poursuite des possibilités de coopération diplomatique.