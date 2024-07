LIVE BLOG | Des responsables israéliens se rendent ce soir au Caire pour avancer sur l'accord de libération des otages

Plus de 200 arrestations lors d'une manifestation pro-palestinienne contre le discours de Netanyahou à Washington

La police du Capitole à Washington D.C. a arrêté plus de 200 manifestants qui ont envahi l'esplanade centrale du bâtiment du Congrès pour protester contre le discours prévu du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon les organisations juives "La Voix Juive pour la Paix" et "IfNotNow", les manifestants arrêtés incluent des rabbins, des descendants de survivants de l'Holocauste, des étudiants, des Israéliens et des Américains. Le représentant démocrate Dan Kildee du Michigan a appelé la police du Capitole après que les manifestants ont frappé aux portes de son bureau et tenté de forcer l'entrée, le forçant, lui et son équipe, à se barricader.