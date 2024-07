LIVE BLOG | Le drone a pénétré à Tel Aviv et n'a pas été intercepté à cause d'une "erreur humaine" (enquête)

À quelques jours des Jeux olympiques, la police française arrête un homme qui a agressé un chauffeur de taxi au nom du Hamas

La police française a arrêté ce vendredi un homme accusé d'avoir tenté d'assassiner un chauffeur de taxi à l'aide d'un couteau tout en exprimant son soutien au groupe terroriste Hamas, a indiqué une source au bureau du procureur chargé des affaires de terrorisme. La France est en état de sécurité maximale alors qu'elle se prépare à accueillir des millions de visiteurs, d'athlètes et de dirigeants du monde entier à l'occasion des Jeux olympiques d'été de Paris, qui débuteront le 26 juillet. L'homme, déjà connu des autorités comme une personne radicalisée, a arrêté un taxi mardi soir en brandissant une arme dans la ville du Mans et a demandé à être emmené dans une zone isolée près de Ferte-Bernard. Il a ensuite forcé le chauffeur à sortir de la voiture, l'a ligoté et a attaqué son cou avec la lame, selon la source. Le conducteur a réussi à s'échapper et à se réfugier chez un habitant, où il a finalement été pris en charge par les services d'urgence. L'agresseur a été arrêté tôt ce matin dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, précise la source. Il fait l'objet d'une enquête pour terrorisme, tentative de meurtre et enlèvement.