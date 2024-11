LIVE BLOG | Liban : Les forces de Tsahal opèrent dans la région de Saluki et du fleuve Litani

Les forces de la 91e Division opèrent dans la région de Saluki et du fleuve Litani Des dizaines d'armes et d'infrastructures ennemies ont été localisées et détruites dans le terrain complexe et montagneux du Liban, selon un communiqué de Tsahal. Les forces de la 91e Division poursuivent leurs opérations de ratissage pour neutraliser les positions terroristes, les armes et les lance-roquettes dans les zones complexes, bâties et montagneuses du sud du Liban, d'où des plans terroristes étaient dirigés vers les localités du nord.

Dans la région de Saluki, les forces de l'équipe de combat de la Division Commando ont mené un raid sur les infrastructures terroristes. Les forces ont localisé et confisqué des centaines d'armes, des dizaines d'infrastructures souterraines et des dizaines de lance-roquettes prêts à être utilisés. Dans la région du fleuve Litani, l'équipe de combat de la Brigade Alexandroni, comprenant les forces de réserve de la 769e Brigade, la Patrouille Golani et l'unité Shaldag, a mené un raid, sur la base d'indications des services de renseignement, sur de nombreuses infrastructures terroristes dissimulées.