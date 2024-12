LIVE BLOG | Des débris d'intercepteur retrouvés près de la Knesset

Une école s'effondre à Ramat Gan suite à l'interception d'un missile yéménite

Un bâtiment scolaire s'est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi à Ramat Efal, dans la banlieue de Ramat Gan, suite à la chute de débris provenant de l'interception d'un missile tiré depuis le Yémen. L'incident a également endommagé plusieurs véhicules et bâtiments environnants, sans faire de victimes hormis quelques cas de stress et de blessures légères survenus lors de l'évacuation vers les abris. "Cette nuit s'est terminée avec beaucoup de chance pour les habitants de Ramat Gan", a déclaré le maire Carmel Shama Hacohen. "En tant que maire et père d'une élève de cette école, je ne veux pas imaginer ce qui serait arrivé si ce missile avait été tiré pendant les heures de cours." Selon l'armée israélienne, le missile a été intercepté avec succès avant d'entrer dans l'espace aérien du pays. La municipalité de Ramat Gan a précisé que "l'intercepteur ou ses fragments ont apparemment frappé l'école. Une large partie du bâtiment principal s'est effondrée et l'établissement ne pourra pas être utilisé jusqu'à nouvel ordre."