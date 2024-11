LIVE BLOG | Frappes signalées à Dahieh, dans le sud de Beyrouth, plusieurs blessés

Élections municipales aujourd'hui dans les conseils autour de Gaza, après leur report dû à la guerre

Les élections municipales se tiendront aujourd'hui dans les conseils régionaux d'Eshkol, Sdot Negev, Sha'ar HaNegev, la côte d'Ashkelon et la ville de Sderot, après leur report suite à la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre 2023. 122 bureaux de vote ont ouvert à 7h00, dont 52 bureaux accessibles spéciaux et 11 bureaux spéciaux répartis dans le pays pour les résidents évacués. Un service de transport spécial opérera toute la journée depuis Bat Yam, Ashkelon, Netivot et Gan Yavne.