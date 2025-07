LIVEBLOG | Des images satellite révèlent la poursuite de l'activité à l'installation nucléaire iranienne de Fordo

Benjamin Netanyahou se rendra à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait rencontrer le président Donald Trump à la Maison Blanche le 7 juillet, selon des sources israéliennes et américaines. Les responsables ont demandé à ne pas être identifiés et ont discuté de détails qui n'ont pas été rendus publics. Plus tôt lundi, la Maison Blanche avait annoncé qu'elle travaillait sur une date pour la réunion. Ron Dermer, ministre israélien des Affaires stratégiques, s'est rendu à Washington pour rencontrer des responsables américains et préparer la visite de Netanyahou.