LIVEBLOG |Journée de Jérusalem : 3 000 policiers mobilisés pour assurer la sécurité

Mandats d'arrêt : la Chambre des représentants américaine approuve le projet de loi visant à imposer des sanctions à la CPI

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé mardi soir un projet de loi visant à imposer des sanctions à la Cour pénale internationale de La Haye et à son procureur, alors qu'elle pourrait émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Gallant. 247 législateurs ont voté pour, dont 42 démocrates, et 155 ont voté contre. Si l'administration Biden a déclaré s’opposer à la proposition, estimant qu’"il existe de meilleurs moyens de protéger Israël", elle n’a pas menacé d’opposer son veto à la loi.