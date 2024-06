LIVEBLOG | Le Hamas accepte la résolution du Conseil de sécurité sur le cessez-le-feu et est prêt à en négocier les détails (Reuters)

Judée-Samarie : 18 heures d'opération antiterroriste à Far'a, une fabrique d'explosifs détruite

Une opération antiterroriste s'est achevée après 18 heures d'activité à Far'a,a indiqué Tsahal. Au cours de l'opération, les forces israélienne ont localisé et détruit un laboratoire d'explosifs dans lequel se trouvaient plus de 80 charges et barils d'explosifs. De plus, des armes trouvées à l'intérieur d'un véhicule suspect dans le secteur ont été saisies. Des échanges de tirs ont également eu lieu, au cours desquels un terroriste a été éliminé et d'autres blessés. Un drone a par ailleurs été envoyé pour éliminer deux terroristes qui constituaient une menace pour les soldats.