LIVEBLOG | Gaza : de nombreux terroristes éliminés lors de l'opération de sauvetage des otages

Les forces israéliennes poursuivent leurs activités opérationnelles dans l'est de Deir el Balah et dans l'est de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, où quatre otages ont été secourus samedi. Au cours de l'opération, les troupes ont éliminé de nombreux terroristes et démantelé des infrastructures terroristes. Les avions de chasse et des drones ont aidé les troupes au sol en frappant de nombreuses cibles terroristes, ainsi que des terroristes armés qui représentaient une menace pour les soldats de Tsahal.

Les troupes israéliennes poursuivent également leurs opérations ciblées dans la région de Rafah, dans le sud, où de nombreux tunnels ont été découverts ainsi que des mortiers, des RPG, des engins explosifs, des munitions, des grenades, diverses armes à feu, ainsi que des équipements militaires.

Au cours de la journée de samedi, de nombreux obus de mortier ont été tirés sur les troupes de Tsahal depuis l'université islamique dans le sud de la ville de Gaza. Aucun blessé n'a été signalé au sein des FDI. Un drone a bombardé et détruit le site de tirs d'obus de mortiers. En outre, un commandant du Jihad islamique a été éliminé par l'armée de l'air.