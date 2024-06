LIVEBLOG | Huit mois de guerre : frappes nocturnes de Tsahal contre des structures militaires du Hezbollah au Sud-Liban

Benjamin Netanyahou s’adressera au Congrès américain le 24 juillet

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou s'adressera à une session conjointe du Congrès le 24 juillet prochain, ont annoncé le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le chef des Républicains du Sénat, Mitch McConnell. "Cette réunion bipartisane et bicamérale symbolise la relation durable entre les États-Unis et Israël et offrira au Premier ministre Netanyahu l'occasion de partager la vision du gouvernement israélien concernant la défense de la démocratie, la lutte contre le terrorisme et l'instauration d'une paix juste et durable dans la région", ont-ils déclaré dans un communiqué annonçant la date du discours.