LIVEBLOG | "J'espère que nous pourrons conclure un accord dans les prochains jours", déclare Netanyahou

Le chef d'état-major de Tsahal ouvre une enquête préliminaire sur les lieux de l'attentat du Gush Etzion

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a ouvert jeudi soir une enquête préliminaire sur les lieux de l'attentat à l'arme à feu survenu le même jour au carrefour du Gush Etzion, lors duquel Shalev Zvouloni, civil israélien âgé de 22 ans a été assassiné. Zamir était entouré du chef du Commandement central, le général Avi Balut, et du chef de la division de Judée-Samarie, le général Yaki Dolf.

Le chef d'état-major a souligné qu'il s'agissait d'un grave incident terroriste et a adressé ses condoléances à la famille de la victime. Il a ordonné aux forces armées de poursuivre leurs opérations antiterroristes intensives dans toute la Judée-Samarie et a souligné que grâce à la réaction rapide, à la vigilance et à la réactivité des forces de défense israéliennes et des agents de sécurité civile, une attaque plus grave et de plus grande ampleur avait pu être évitée.