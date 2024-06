LIVEBLOG | Alerte au drone dans les localités du nord d'Israël après plus de 48h de calme

A Beyrouth, l'envoyé spécial de Washington pour le Liban appelle à une solution diplomatique "d'urgence" entre Israël et le Hezbollah

après une visite en Israël L'envoyé spécial du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, Amos Hochstein, a rencontré le président du Parlement libanais, Nabi Berri, et déclaré depuis Beyrouth : "La proposition de Joe Biden visant à mettre fin à la guerre à Gaza doit être approuvée par le Hamas. La proposition donne la possibilité d'un cessez-le-feu à la frontière." Il a également évoqué les tensions entre Israël et le Hezbollah, appelant à une solution diplomatique à la crise. "La situation est dangereuse entre Israël et le Liban. Des civils sont blessés et leurs biens sont endommagés en raison de l'escalade continue. Nous traversons des moments difficiles, le conflit doit être résolu diplomatiquement de toute urgence."