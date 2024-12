LIVEBLOG | Les Houthis revendiquent le tir de deux missiles balistiques et menacent Israël "de surprises"

Crash d'un avion en Corée du Sud : les États-Unis envoient une équipe d'experts pour aider à l'enquête

Le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis a annoncé qu'il envoyait des enquêteurs en Corée du Sud, dont un représentant certifié et des experts dans le domaine des opérations et de la navigabilité, pour aider à enquêter sur le crash d'un avion de Jeju Air dans la ville de Muen. L'accident, qui a coûté la vie à 179 personnes, est le plus meurtrier de l'histoire de l'État. Seuls deux passagers, un steward et un agent de bord, ont survécu à l'accident.