LIVEBLOG | Nord : plusieurs blessés dans des incendies déclenchés par des tirs de roquette

Proposition de résolution américaine à l'ONU pour pousser Israël et le Hamas à conclure un accord

Les États-Unis ont annoncé lundi avoir soumis au Conseil de sécurité un projet de résolution soutenant la proposition d'accord entre Israël et le Hamas pour la libération des otages et une trêve à Gaza. "De nombreux dirigeants et gouvernements, y compris dans la région, ont approuvé ce plan et nous appelons le Conseil de sécurité à se joindre à eux pour appeler à la mise en œuvre de cet accord sans délai et sans autres conditions. La mise en œuvre rapide de cet accord permettrait un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, le retrait des forces israéliennes des zones peuplées dans sa première phase, une augmentation immédiate de l'aide humanitaire et le rétablissement des services de base, le retour des civils palestiniens dans le nord de Gaza, ainsi qu’une feuille de route pour mettre fin à la crise et un plan de reconstruction pluriannuel soutenu par la communauté internationale", a déclaré dans un communiqué l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas Greenfield. "En fin de compte, cela conduirait à la fin de la guerre d’une manière qui garantirait la sécurité d’Israël et apporterait un soulagement immédiat aux civils de Gaza. Le Conseil de sécurité doit insister pour que le Hamas accepte l'accord", a-t-elle ajouté.