LIVEBLOG | Nord d'Israël : plus de trente roquettes tirées sur la région de Kiryat Shmona, deux maisons touchées

De nombreux terroristes éliminés, plusieurs sites de tirs de roquettes détruits au cours des dernières 24 heures

Les forces israéliennes qui continuent d'opérer dans la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont éliminé plusieurs terroristes au cours de la dernière journée et découvert de nombreuses armes et tunnels souterrains, a indiqué Tsahal. Les soldats ont localisé et détruit plusieurs charges explosives ainsi des infrastructures terroristes utilisées par le Hamas. Dans le centre du territoire palestinien, plusieurs sites de lancement à partir desquels des roquettes ont été tirées la nuit dernière sur les localités israéliennes en bordure de Gaza ont également été détruits et d'autres terroristes éliminés.