Liveblog | Des dizaines de roquettes tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël ce samedi matin

Salve de roquettes sur Kiryat Shmona dans le nord d'Israël : des bâtiments de la ville ont été endommagés, des incendies se sont déclarés dans la zone

Plusieurs impacts ont été identifiés à Kiryat Shmona, après les sirènes qui ont retenti plus tôt dans la ville, et des bâtiments ont été endommagés. Il n'y a pas d'informations sur d'éventuelles victimes mais plusieurs incendies se sont développés dans la zone, et les pompiers ont été dépêchés sur place. Depuis ce matin, des dizaines de roquettes ont été tirées vers les localités de Galilée