LIVEBLOG | Des missiles RPG découverts lors d'une opération de Tsahal à Rafah

Antony Blinken s'est entretenu avec Yoav Gallant puis Benny Gantz au sujet de la guerre

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu séparément avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, et le ministre du gouvernement d'urgence, Benny Gantz. Le Département d’État américain a souligné que Blinken s’était entretenu avec les ministres du projet de cessez-le-feu dans la guerre à Gaza. Blinken a salué devant Gallant la volonté d'Israël de parvenir à un accord, estimant que le fardeau incombait au Hamas et ajouté que l’offre ferait progresser les intérêts d’Israël à long terme. Lors de sa conversation avec Gantz, il a également évoqué les combats dans le nord et déclaré que la proposition d'accord pourrait y favoriser un retour au calme.