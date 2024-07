Macron demande à Netanyahou de "renoncer à toute nouvelle opération à Khan Younès"

Le président français s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou mardi soir et a exprimé "sa vive inquiétude" face aux tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah. Emmanuel Macron a souligné l'urgence d'une solution diplomatique, rappelant l'importance de la FINUL et de la résolution 1701 de l'ONU.

Concernant Gaza, le président français s'est opposé à toute nouvelle opération israélienne à Khan Younès et Rafah, appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent, relaye le communiqué de l'Elysée. Il a insisté sur la nécessité d'une aide humanitaire accrue et la mise en œuvre rapide du plan proposé par le président Biden.

Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Enfin, Emmanuel Macron a plaidé pour une solution à deux États, demandant à Israël de faciliter le retour d'une Autorité palestinienne réformée à Gaza et de "cesser l'expansion des colonies en Cisjordanie". Les deux dirigeants ont aussi abordé la question iranienne, condamnant les récents développements du programme nucléaire de Téhéran et réaffirmant leur engagement à maintenir la pression sur le régime iranien. Les relations entre la France et Israël sont en dents de scie depuis le début de la guerre, et se sont envenimées après que la France, qui avait appelé Israël à ne pas lancer d'offensive à Rafah, a "désinvité" en représailles les entreprises israéliennes du salon de la Défense Eurosatory début juin.