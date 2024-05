Macron exprime à Netanyahou son soutien à un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu

Emmanuel Macron s'est entretenu ce dimanche par téléphone avec Benjamin Netanyahou pour exprimer son soutien à un accord permettant la libération des otages et un cessez-le-feu, selon un communiqué publié par l'Elysée.

Le président français a rappelé que la libération de tous les otages, et en particulier celle des trois citoyens français Ohad Yahalomi, Ofer Kalderon et Orion Hernández, était "une priorité" pour l'Hexagone. Il a également réitéré sa volonté qu'un cessez-le-feu à Gaza soit conclu "afin d'assurer la protection de la population civile et une désescalade régionale".

Pour toutes ces raisons, Emmanuel Macron a souligné que la France "soutenait pleinement les efforts de médiation en cours". "Le destin des Palestiniens de Gaza ne peut plus être soumis aux activités terroristes du Hamas et les opérations israéliennes doivent cesser", a conclu le communiqué.