De nombreux Libanais rentrent dans le Sud du pays malgré la présence de Tsahal

Des milliers de Libanais ont commencé à regagner leurs foyers dans le sud du pays, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, malgré les avertissements des forces militaires des deux pays. Des files de véhicules ont été observées quittant Sidon en direction du sud, selon des témoins cités par Reuters. Le porte-parole arabophone de Tsahal, le colonel Avichay Adraee, a rapidement mis en garde : "Avec l'entrée en vigueur de l'accord, Tsahal reste déployée sur ses positions au Sud-Liban. Il vous est interdit de vous diriger vers les villages que Tsahal a ordonné d'évacuer ou vers les forces israéliennes dans la région. Pour votre sécurité et celle de vos familles, évitez de vous rendre dans la zone."

Le retrait des forces israéliennes du Liban sera progressif et pourrait débuter dès aujourd'hui sous couverture aérienne importante. L'opération inclura le retrait des dizaines de drapeaux israéliens installés sur les positions de l'armée libanaise et les positions conquises en territoire libanais.

Un haut responsable américain a précisé les modalités : "Les forces armées libanaises commenceront à se déployer dans le sud. C'est un processus qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Cela vise à éviter la création d'un vide. Le retrait israélien s'effectuera avant la fin des 60 jours, peut-être dès le 50e jour."

"Contrairement aux accords précédents, notamment en 2006, il existe cette fois une carte approuvée", souligne le responsable américain. "L'armée libanaise recevra l'autorisation du gouvernement libanais de se déployer et de s'assurer que le Hezbollah se retire vers le nord, avec tout son armement lourd."

Concernant le mécanisme d'application, les États-Unis et la France rejoindront un dispositif existant incluant la FINUL, Israël et le Liban. "Les États-Unis dirigeront ce mécanisme et recevront les plaintes des deux parties concernant toute violation possible", a précisé le responsable, ajoutant qu'il n'y aurait "pas de soldats américains dans la région, mais une assistance militaire à l'armée libanaise en coopération avec l'armée française."