Mandat d'arrêt contre Netanyahou : le procureur de la CPI met en garde contre les pressions exercées sur la cour

Le procureur de la Cour pénale internationale a publié un communiqué réclamant que cessent les intimidations et les pressions contre les employés de son bureau. S'il ne précise pas explicitement à qui s'adresse cette mise en garde, il ne fait pas de doute que Benjamin Netanyahou, son entourage et certains alliés d'Israël sont visés. "Toutes les tentatives visant à entraver, à intimider ou à influencer les employés de mon bureau doivent cesser immédiatement. Même sans suite, elles peuvent constituer une infraction contre l'administration de la justice. Le code pénal d la CPI interdit l'intimidation et le trafic d'influence, que ce soit par la contrainte ou la persuasion", a écrit Karim Khan vendredi.

Le Premier ministre israélien a en effet entrepris une offensive diplomatique impliquant notamment les Etats-Unis, afin d'empêcher que la CPI n'émette des mandats d'arrêt internationaux à son encontre et celle du ministre de la Défense, Yoav Gallant en raison de la guerre menée à Gaza. Le chef d'état-major de Tsahal pourrait également être visé par une telle mesure.

Le procureur devrait très prochainement déposer ses demandes de mandat d'arrêt sur le bureau des trois juges de la cour, qui examineront dès lors les preuves jointes au dossier avant de valider ou de rejeter la demande.

Lors de sa visite en Israël la semaine dernière, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a exprimé la ferme opposition des Etats-Unis à de telles mesures de rétorsion de la CPI contre les dirigeants et responsables israéliens.