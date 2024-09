Mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant : Israël conteste officiellement la compétence de la Cour pénale internationale

L'État d'Israël a déposé aujourd'hui (vendredi) une objection officielle auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, contestant la légalité de la demande du procureur d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Selon le communiqué, Israël a initié deux procédures juridiques distinctes. La première clarifie que la Cour n'a aucune compétence sur l'affaire en question. La seconde détaille la manière dont le procureur a violé de manière flagrante le statut de la Cour et le principe de complémentarité, en n'agissant pas comme requis pour permettre à Israël, avant de poursuivre ses actions, d'exercer son droit d'enquêter elle-même sur les allégations qu'il soulève.

Diverses grandes puissances (y compris des États membres de la Cour), des organisations et des experts juridiques du monde entier partagent les positions présentées par Israël sur ces questions.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré : "Aucune autre démocratie dotée d'un système judiciaire indépendant et respecté - comme c'est le cas en Israël - n'a reçu un traitement aussi discriminatoire de la part du procureur. Malgré cela, Israël reste ferme dans son engagement envers l'état de droit et la justice, et continuera à défendre ses citoyens contre les attaques et les atrocités continues du Hamas et des autres branches terroristes de l'Iran, conformément au droit international."

Rappelons qu'il y a environ deux semaines, le procureur général de la Cour internationale de La Haye, Karim Khan, a demandé d'accélérer "avec la plus grande urgence" l'émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche militaire du Hamas, Yahya Sinwar. La décision d'émettre ces mandats avait déjà été prise en mai dernier.