Manifestations dans le monde musulman après l'élimination de Haniyeh

L'élimination d'Ismaïl Haniyeh, haut dirigeant du Hamas, à Téhéran a déclenché une vague de protestations à travers le monde musulman. Des milliers de manifestants pro-palestiniens sont descendus dans les rues de plusieurs pays pour exprimer leur colère et leur solidarité.

À Istanbul, une marche imposante a eu lieu dans le quartier de Fatih. Les manifestants brandissaient des portraits de Haniyeh et des pancartes proclamant : "Martyr Haniyeh, Jérusalem est notre objectif, et ta voie est la nôtre". Des slogans tels que "Israël assassin, sors de Palestine" et "Mille bénédictions d'Istanbul à la résistance à Gaza" ont résonné dans les rues, accompagnés de drapeaux turcs et palestiniens.

Des scènes similaires se sont déroulées dans d'autres pays. À Téhéran, lieu de l'assassinat, des manifestants se sont rassemblés sur la place Palestine, agitant des drapeaux palestiniens et des pancartes anti-israéliennes. En Jordanie, des protestations ont eu lieu devant l'ambassade d'Israël à Amman. Tunis, Beyrouth, Sidon, Sanaa et Karachi ont également été le théâtre de manifestations, certaines marquées par l'incendie de drapeaux israéliens, américains et britanniques.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l'assassinat, assurant que cet acte ne briserait pas l'esprit du peuple palestinien. En Iran, le Guide suprême Ali Khamenei a promis une punition sévère pour Israël.

Un message particulièrement frappant a été affiché sur la place Palestine à Téhéran : une immense bannière montrant Haniyeh avec la mosquée Al-Aqsa en arrière-plan, accompagnée d'un avertissement en hébreu : "Attendez-vous à une punition sévère".