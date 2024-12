Massacres du 7 octobre : Les familles des observatrices militaires dénoncent la rétention d'informations

L'armée israélienne a remis lundi soir aux familles des observatrices militaires de Nahal Oz les enregistrements radio de leurs filles durant leurs dernières 24 heures avant l'attaque du 7 octobre. Cependant, les familles affirment que ces enregistrements sont incomplets, ne couvrant que la soirée précédant l'attaque et quelques secondes isolées de l'aube fatidique. "Nous avons reçu les enregistrements du réseau radio - mais uniquement ce que l'armée a choisi de nous envoyer, et seulement du 6 octobre du matin à minuit," témoigne Yigal, père de Hadar Cohen. "Hadar était de garde le 6 octobre de 20h00 à 24h00, et on n'entend rien. Du 7 octobre, ils ne nous ont transmis que deux enregistrements de quelques secondes."

Dans les semaines précédant l'attaque, les observatrices avaient signalé des mouvements suspects et une surveillance inquiétante de leurs positions. "Nous avons entendu la voix de Shi pour la première fois depuis que nous l'avions entendue pleurer et effrayée le matin du 7 octobre", raconte la famille Ashram. "C'est regrettable que nous n'ayons pu entendre sa voix qu'après plus d'un an de lutte, incluant une pétition à la Cour suprême."

Les familles exigent maintenant une commission d'enquête nationale. "C'est le minimum que nous méritons. Le minimum que méritent nos héroïques observatrices", insiste la famille Ashram. Barak Landman, père d'Adi Landman, dénonce : "C'est honteux ce qu'ils nous ont transmis. Ils nous ont fait attendre toute la journée pour finalement ne nous donner que des enregistrements jusqu'à 18h30 la veille, et deux enregistrements de quelques secondes à 4h47 du matin. C'est décevant et frustrant, et nous fait comprendre que l'armée a quelque chose à cacher."