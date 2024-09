Meurtre des otages : Le ministre israélien des Affaires étrangères appelle à des sanctions contre le Hamas et l'Iran

Après l'exécution de six otages israéliens dans les tunnels de Gaza, le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a ordonné aux ambassades israéliennes du monde entier de rencontrer de hauts responsables étrangers pour demander des actions contre le Hamas et l'Iran.

"Une exécution est le franchissement d'une ligne rouge, un crime de guerre choquant commis par une organisation terroriste meurtrière", a déclaré Katz. Il a exigé que la communauté internationale condamne catégoriquement ce meurtre odieux et prenne toutes les mesures possibles, y compris des sanctions et des actions juridiques, contre le Hamas et ses soutiens, principalement l'Iran.

Les corps de Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alex Lobanov, Almog Sarusi et du sergent-chef Ori Danino ont été découverts dans un tunnel à Khan Younis. L'examen médico-légal a révélé qu'ils avaient été tués par des tirs à bout portant, environ 2 à 3 jours avant leur découverte.

Forume des familles d'otages

Katz a souligné que le Hamas est déterminé à poursuivre ses activités terroristes tout en entravant les tentatives de conclure un accord pour le retour des otages et un cessez-le-feu. Il a également insisté sur le fait que l'Iran est "la tête du serpent", finançant, entraînant et armant ses mandataires : le Hamas et le Jihad islamique à Gaza, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen.