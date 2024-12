Deux soldats israéliens tués dans l'effondrement d'un bâtiment à Rafah

Le commandant de réserve Moshiko (Maxim) Rosenwald, 35 ans, et un autre combattant dont l'identité n'a pas encore été autorisée à être publiée, ont perdu la vie dans l'effondrement d'un bâtiment à Rafah, près de l'axe Philadelphi. Rosenwald était commandant de compagnie au sein du 7107e bataillon du génie de la brigade Nahal. Promu au grade de commandant en avril 2023 lors d'une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël, Rosenwald avait récemment déménagé à Yavne avec sa femme et sa jeune fille. Dans son dernier message sur Facebook, posté le 12 novembre, il partageait son émotion face à la solidarité nationale : "Quel peuple incroyable et fort nous avons. Nous nous préparons pour une nouvelle opération dans le sud. Notre peuple nous montre quel soutien solide il représente. Quelle joie d'appartenir à ce peuple et quel privilège de participer à cet effort."

Le maire de Modi'in, Haim Bibas, a rendu hommage au soldat : "Ancien élève du lycée municipal A, combattant, commandant et homme de famille. Au nom des résidents de Modi'in-Maccabim-Reut, j'adresse mes sincères condoléances à la famille Rosenwald, à ses parents Elizabeth et Arie, et à ses frères et sœurs Alex et Tali."

Ces derniers temps, Tsahal a élargi l'axe Philadelphi jusqu'à 3-4 kilomètres, similaire à l'élargissement du corridor Netzarim. Des centaines de bâtiments dans des quartiers comme Shabura et Tel al-Sultan ont été rasés, et des avant-postes militaires ainsi que des infrastructures opérationnelles ont été établis dans la zone bordant le Sinaï.

Les forces Nahal, qui tiennent ce secteur, poursuivent quotidiennement leurs opérations de nettoyage à Rafah, ciblant les terroristes et les tunnels. Dans certaines zones, elles ont atteint les abords de Khan Younès, où selon les estimations de l'armée, un millier de Palestiniens demeurent.