Négociations à Doha : le Qatar optimiste sur un accord de cessez-le-feu imminent à Gaza

Les négociations entre Israël et le Hamas se poursuivent à Doha avec un optimisme croissant du côté qatari. Le Hamas a officiellement annoncé mardi avoir mené une série de consultations avec les dirigeants des factions palestiniennes, les informant des avancées dans les négociations en cours. "Nous sommes aujourd'hui au point le plus proche d'un accord de cessez-le-feu à Gaza", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à Doha. "Les discussions se concentrent sur les détails finaux. Elles sont productives et positives, nous espérons réduire les points de désaccord entre les deux parties."

Selon l'agence AP, le Hamas aurait approuvé le projet d'accord. Les dirigeants du mouvement ont souligné "la nécessité d'une préparation nationale globale pour la prochaine étape et ses exigences", tout en exprimant leur espoir de voir "ce cycle de négociations se conclure par un accord clair et complet."

Des sources égyptiennes ont indiqué au journal qatari Al-Arabi Al-Jadid que des préparatifs sont en cours au passage de Rafah pour l'acheminement de l'aide humanitaire et "l'accueil des otages israéliens et des prisonniers palestiniens". L'aide humanitaire et le carburant devraient entrer par Rafah dès le premier jour du cessez-le-feu.

La BBC a rapporté les contours de l'accord qui se dessine : trois otages seraient libérés dès l'entrée en vigueur de l'accord, parallèlement à un retrait progressif des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza. Au total, l'accord prévoirait la libération de 34 otages israéliens en échange de 1 000 prisonniers palestiniens, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus.

Un diplomate cité par le New York Times a précisé que "les nouvelles discussions sont un signe que les négociations, médiées par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, progressent après des mois de tentatives infructueuses pour parvenir à une percée."