Négociations de cessez-le-feu : le Hamas exige la libération du terroriste Marwan Barghouti, Israël s'y oppose fermement

Dans le cadre des négociations en cours pour un accord d'échange de prisonniers à Doha et au Caire ces jours-ci, la délégation du Hamas a exigé la libération du prisonnier de sécurité le plus "lourd", Marwan Barghouti, a rapporté vendredi le Washington Post qui cite un haut responsable égyptien.

Barghouti, emprisonné en Israël depuis 2002, a été condamné à cinq peines à perpétuité consécutives et à 40 ans de prison pour plusieurs meurtres et sa responsabilité dans plusieurs attaques terroristes en Israël. Cependant, il est considéré par l'opinion palestinienne comme l'un des dirigeants majeur de leur hypothétique état.

Le haut fonctionnaire égyptien a également affirmé que la délégation de son pays présente au Qatar jeudi a signalé qu'il semblait y avoir "encore quelques obstacles dans les négociations". Il a notamment signalé qu'Israël s'oppose également à la demande du Hamas de permettre aux habitants du nord de la bande de Gaza de retourner chez eux.

MOHAMMED ABED / AFP

Par ailleurs, il a été rapporté que le chef de la CIA, Bill Burns, a quitté Doha et qu'il "n'est plus dans la région". Burns est arrivé au Qatar mercredi pour des entretiens avec de hauts responsables qataris sur l'état des négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages. Toutefois, Américains et Israéliens ont minimisé la possibilité qu’un accord soit conclu cette semaine. Taher al-Nono, conseiller en communication du chef du bureau politique du Hamas, a déclaré au Washington Post que les pourparlers de cessez-le-feu étaient "gelés" depuis deux jours. L'organisation a déclaré en début de semaine qu'un cessez-le-feu "est possible, à condition que l'occupation s'abstienne d'imposer de nouvelles conditions".