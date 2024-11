Négociations Israël-Liban : Beyrouth s'oppose à la liberté d'action israélienne en cas de violation de l'accord

Le Liban refuse de permettre à Israël une liberté d'action dans le sud du pays en cas de violation de l'accord, ou que le retrait de Tsahal se poursuive sur une période de 60 jours, marquant des difficultés dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, a rapporté vendredi matin le journal libanais Al-Akhbar.

Cependant, selon le média, la rencontre entre le médiateur américain, Amos Hochstein et le ministre de la Défense israélien Israël Katz et le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi serait un indicateur positif qu'Israël est proche d'accepter un accord malgré les demandes libanaises. Il ne resterait maintenant plus que des détails techniques à régler, signifiant la proximité de la conclusion d'un accord.

Par ailleurs, le chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, a mis en garde contre l'escalade du conflit avec le Hezbollah. "L'armée n'est pas prête et incapable de mener à bien cette mission", a-t-il déclaré avertissant que "toute tentative de pousser l'armée à affronter le Hezbollah conduira à d'importants conflits, rébellions et peut-être des divisions au sein de l'armée elle-même. Le commandement de l'armée ne s'occupe pas de l'exécution d'un ordre qui sert les intérêts d'Israël".

Lebanese Army Website via AP

L'ancien parlementaire Walid Jumblatt a déclaré aux Occidentaux qu'il ne faut pas voir la position de Aoun comme une défense du Hezbollah, mais comme une position réaliste. "Personne, au Liban ou à l'extérieur, n'a l'illusion de pouvoir faire ce que ni les États-Unis ni Israël n'ont réussi à faire", a-t-il affirmé.