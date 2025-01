Négociations pour les otages : une délégation israélienne se rend au Qatar

Une délégation israélienne de "niveau technique" s'est envolée ce vendredi matin pour le Qatar afin de poursuivre les négociations visant à obtenir la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Le chef du Mossad n'est pas présent dans cette délégation, selon les sources officielles. Des sources proches des négociations indiquent que "des progrès ont été réalisés dans les pourparlers, mais il existe encore des écarts importants entre les parties" et qu'aucune percée majeure n'est à signaler pour le moment.

Le Forum des familles des otages a réagi à cette initiative : "Nous ne pouvons pas manquer cette fenêtre d'opportunité. Les otages retenus dans les profondeurs des tunnels du Hamas à Gaza n'ont pas le temps d'attendre que les négociations traînent. Nous exigeons que Netanyahu donne à l'équipe un mandat complet pour obtenir un accord garantissant le retour de tous les otages, jusqu'au dernier - les vivants pour leur réhabilitation et les morts pour leur sépulture."

En coulisses, les médiateurs et les États-Unis s'efforcent d'aboutir à un accord avant l'entrée en fonction du président élu Donald Trump le 20 janvier. Parallèlement, Gal Hirsch, le responsable des personnes disparues et des otages, a fait part aux familles de l'avancement des discussions : "Le discours sur l'impasse est incorrect. Les négociations se déroulent dans le temps sous un black-out total. Des efforts sont déployés pour parvenir à un point que le Hamas acceptera, et de nombreux détails ont déjà été convenus. Il y a des progrès lents et constants - et aussi des difficultés."

Le ministre de la Défense Israel Katz, lors d'une rencontre avec les familles des otages cette semaine, s'est également voulu rassurant : "Ne vous préoccupez pas des bruits de fond. Il y a des progrès dans les négociations et cela se passe dans le calme.