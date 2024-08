Négociations sur Gaza : Israël affiche un optimisme prudent et juge l'axe de Philadelphi "soluble"

Les négociations entre Israël et le Hamas concernant la situation à Gaza semblent progresser, bien que des obstacles importants subsistent. Selon des sources israéliennes impliquées dans les pourparlers, un objectif a été fixé pour parvenir à une percée dans les négociations cette semaine. Malgré l'optimisme affiché par Israël suite au sommet au Qatar, des sources proches des négociations affirment que des divergences profondes persistent entre les parties, notamment sur des questions clés telles que les axes de Philadelphi et de Netzarim, ainsi que le retrait des forces de Tsahal de la bande de Gaza.

Cependant, des responsables israéliens estiment que la question de l'axe de Philadelphi est soluble, à condition qu'une solution soit trouvée sur la base de la proposition américaine. Celle-ci suggère un retrait progressif des forces de cet axe stratégique. Deux équipes de négociation doivent se rendre au Caire pour discuter de l'aide humanitaire et des conditions d'un potentiel accord sur les otages. Ces équipes ont été constituées suite au sommet de Doha du week-end dernier. Deux autres équipes sont prévues pour aborder les questions du couloir de Philadelphie et du passage de Rafah, mais la date de leur rencontre reste à confirmer. Selon le plan établi, l'ensemble des équipes devraient se réunir d'ici la fin de la semaine, au plus tard dimanche prochain. L'objectif de cette réunion finale sera de synthétiser les travaux de chaque groupe et de finaliser un accord global.

Par ailleurs, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, est attendu en Israël aujourd'hui. Il rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables politiques, afin de les exhorter à faire des progrès significatifs pour permettre l'annonce d'un accord cette semaine.

Le bureau du Premier ministre israélien a exprimé un "optimisme prudent" quant à la possibilité d'avancer vers un accord, sur la base de la proposition américaine actualisée qui inclut des éléments acceptables pour Israël. De son côté le Hamas a affirmé qu'Israël avait ajouté des conditions dans les pourparlers de cessez-le-feu et a accusé Netanyahou de les utiliser pour entraver les pourparlers.