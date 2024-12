Négociations sur les otages : Israël exige la libération de soldats dès la première phase

Des sources au sein du Hamas ont indiqué au journal libanais Al-Akhbar que les négociations en cours à Doha sont dans une phase "excellente", avec la résolution de la majorité des points de désaccord. Selon ces sources, un accord pourrait être conclu très prochainement, à condition qu'Israël "fasse preuve de sérieux". Deux points de contentieux majeurs demeurent. Le premier concerne la demande israélienne d'obtenir une liste complète des otages vivants et décédés. Le Hamas affirme ne pas pouvoir vérifier ces informations sans "au moins une semaine de calme" pour accéder aux otages et évaluer leur état. Le second point porte sur l'exigence israélienne d'inclure des soldats dans la liste des otages répondant aux critères humanitaires, notamment un soldat blessé dans la première phase de libération.

Un haut responsable israélien a déclaré hier sur Kan 11 : "Nous sommes dans les derniers jours des négociations. La direction est positive, mais tout peut arriver. Les discussions ne peuvent pas durer éternellement, et d'ici une semaine, nous saurons où nous allons."

Une source palestinienne impliquée dans les négociations a précisé que les discussions sont "très avancées", tout en soulignant que certaines questions restent en suspens, notamment le nombre et l'identité des otages à libérer dans la première phase, l'étendue du contrôle israélien sur les axes Philadelphi et Netzarim, ainsi que le retour des habitants palestiniens dans le nord de Gaza.

Concernant les prisonniers palestiniens qui seraient libérés dans le cadre de l'accord, la source indique qu'un consensus de principe prévoit que les prisonniers de sécurité "lourds" seraient envoyés en Iran et en Turquie, tandis que les autres seraient libérés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La présence du directeur de la CIA, Bill Burns, à Doha suggère qu'une délégation israélienne de haut niveau pourrait bientôt rejoindre les pourparlers.