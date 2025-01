Négociations sur les otages : Israël surpris par la flexibilité du Hamas

Israël aurait été pris de court par la flexibilité inattendue du Hamas lors des négociations pour un accord sur les otages et un cessez-le-feu à Gaza, selon une source du Hamas citée samedi par le média saoudien Asharq. "Nous sommes proches d'annoncer un accord et un échange de prisonniers", a déclaré une source affirmant être familière des négociations, "mais cela dépend de la réponse attendue d'Israël. Si aucune nouvelle condition israélienne n'est introduite, l'accord sera prêt à être annoncé par les médiateurs" - faisant référence à l'Égypte, au Qatar et aux États-Unis.

Selon la source, le Hamas a fait preuve d'une "flexibilité significative" durant les pourparlers, ce qui a surpris les négociateurs israéliens. Le mouvement a notamment accepté de soumettre une liste des prisonniers vivants dans la première phase et d'y ajouter 11 prisonniers à la demande d'Israël lors du dernier cycle de discussions. Le Hamas n'aurait pas non plus objecté à la présence continue des forces israéliennes dans le corridor de Philadelphie, à la fermeture du passage de Rafah, ou au positionnement des forces israéliennes sur l'axe de Netzarim, qui sépare le nord de Gaza du sud.

Ces concessions seraient toutefois conditionnées à des garanties permettant le retour des résidents déplacés via un point de contrôle électronique équipé de caméras au carrefour occidental des Martyrs (route Al-Rashid) pendant la phase initiale, qui devrait durer six à huit semaines.

La source a souligné que le Hamas insiste pour obtenir des garanties des médiateurs internationaux pour assurer la mise en œuvre complète de l'accord, menant à un cessez-le-feu permanent et à un retrait israélien complet. "D'ici dimanche soir, il devrait être clair si un accord à Gaza sera conclu ou si Israël reviendra imposer de nouvelles conditions, ramenant les négociations au point de départ", ont estimé les sources.