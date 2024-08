L'Égypte accepte la proposition israélienne sur le couloir de Philadelphie, malgré des désaccords persistants

L'Égypte a accepté de transmettre au Hamas la proposition israélienne mise à jour concernant le couloir de Philadelphie, malgré son opposition ferme à une présence militaire israélienne dans cette zone. Cette avancée fait suite au retour de la délégation israélienne du Caire, dirigée par le chef du Mossad Dadi Barnea et le chef du Shin Bet Ronen Bar. Des sources proches des négociations indiquent que les réunions au Caire se sont déroulées dans un esprit positif et productif, réduisant les écarts en vue d'un sommet efficace prévu dimanche. Selon ces sources, "le travail de préparation des annexes et des questions liées à l'avancement de l'accord sur les otages a été essentiellement achevé".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou insiste sur le maintien d'une présence militaire israélienne dans le couloir de Philadelphie pour prévenir la contrebande d'armes vers le Hamas en cas d'accord. Le gouvernement égyptien s'y oppose fermement, exigeant, comme le Hamas, un retrait israélien total. Ce désaccord constitue un obstacle majeur dans les efforts américains pour faire avancer un accord.

Selon le Wall Street Journal, l'équipe de négociation israélienne a récemment proposé d'installer huit tours d'observation le long du couloir. Les États-Unis ont suggéré un compromis avec seulement deux tours, mais l'Égypte a rejeté les deux propositions, arguant que toute présence de tours d'observation donnerait à Israël une emprise militaire dans la zone.

L'Égypte refuse la présence israélienne, affirmant qu'elle violerait l'accord de paix de 1979, une allégation rejetée par Jérusalem. Le Caire craint également d'être perçu comme collaborant à une "occupation" israélienne de Gaza s'il accepte une quelconque présence israélienne dans le couloir de Philadelphie.

Parallèlement, des désaccords persistent au sein de l'équipe de négociation israélienne. Netanyahou aurait critiqué ses propres négociateurs, les accusant de faiblesse et de recherche constante de compromis, tandis qu'il se présente comme le seul à protéger les intérêts sécuritaires d'Israël.

Malgré ces tensions, les préparatifs pour le sommet de dimanche se poursuivent. La participation du Hamas reste incertaine, et s'il vient, on ne sait pas s'il négociera ou présentera simplement une réponse négative. Le chef de la CIA, Bill Burns, devrait arriver en Égypte pour le sommet.