Netanyahou affirme que les opérations en Iran en sont "à plus de la moitié" et appelle l'Occident "à se réveiller"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé, lundi, qu’une solution durable à la crise du détroit d’Ormuz passerait par une reconfiguration des routes énergétiques au Moyen-Orient. Dans une interview accordée au média américain Newsmax, il a évoqué la nécessité de développer des infrastructures alternatives permettant d’acheminer pétrole et gaz vers la Méditerranée en contournant ce passage stratégique.

Selon lui, « les solutions à long terme consistent notamment à dévier les oléoducs vers l’ouest, à travers l’Arabie saoudite jusqu’à la mer Rouge et la Méditerranée », réduisant ainsi la dépendance au détroit d’Ormuz, par lequel transite actuellement environ 20 % du commerce mondial de pétrole.

Situé entre l’Iran et plusieurs États du Golfe, dont les Émirats arabes unis et le Oman, ce passage maritime est considéré comme un point névralgique du marché énergétique mondial. La présence iranienne y confère à Téhéran une capacité de pression significative, notamment par la menace d’attaques contre les navires commerciaux.

Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou a souligné que, si une réponse militaire peut offrir une stabilité à court terme, une solution structurelle visant à réduire l’importance stratégique du détroit serait préférable sur le long terme.

Interrogé sur le conflit en cours avec l’Iran, le Premier ministre a affirmé que les opérations militaires avaient « dépassé la moitié de leur parcours », sans toutefois avancer de calendrier précis pour leur conclusion.

Il a indiqué que l’objectif principal restait la neutralisation des capacités nucléaires iraniennes. « Nous avons déjà réduit leurs capacités balistiques, détruit des installations et éliminé des scientifiques clés », a-t-il déclaré, estimant que Iran poursuivait néanmoins ses efforts pour développer des armes nucléaires et leurs vecteurs.

Le chef du gouvernement israélien a également mis en avant les capacités militaires croissantes de Téhéran, évoquant notamment une frappe contre la base de Diego Garcia. Selon lui, cette opération illustre l’allongement de la portée des missiles iraniens, désormais capables d’atteindre des distances d’environ 4 000 kilomètres.

Une telle portée place, d’après lui, une grande partie de l’Europe à portée des systèmes balistiques iraniens, même en l’absence de missiles intercontinentaux pleinement opérationnels.

Enfin, Benjamin Netanyahou a appelé les pays occidentaux à prendre la mesure de la menace. Qualifiant la situation de « signal d’alarme », il a regretté ce qu’il considère comme une sous-estimation prolongée du programme nucléaire et balistique iranien.

Il a également salué la position du président américain Donald Trump, qu’il a présenté comme ayant reconnu cette menace précocement, notamment en se retirant de l’accord sur le nucléaire iranien.

« Ce n’est pas seulement le problème d’Israël », a conclu le Premier ministre, appelant à une prise de conscience internationale face aux enjeux sécuritaires liés à l’Iran.