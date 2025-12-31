Netanyahou après Mar-a-Lago : "Les 60 000 armes du Hamas doivent toutes disparaître"

Quelques heures après sa rencontre avec Donald Trump à Mar-a-Lago, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été interviewé mardi sur Fox News et Newsmax. Dans ces entretiens, il a abordé un large éventail de sujets allant de la guerre à Gaza et de la menace iranienne aux relations avec le président américain, en passant par les perspectives d'accords de paix régionaux, son procès personnel et la question du dernier otage encore retenu par le Hamas.

Désarmement du Hamas : une position intransigeante partagée avec Trump

Sur la question du Hamas, Netanyahou a affiché une position sans compromis. Le chef du gouvernement israélien a révélé que l'organisation terroriste possédait environ 60 000 armes, principalement des Kalachnikovs et autres armements similaires, et a martelé qu'elles devaient toutes être éliminées. "Elles doivent toutes disparaître", a-t-il déclaré avec fermeté.

Le Premier ministre a souligné la convergence de vues avec le président américain sur cette question cruciale. "Nous sommes sur la même longueur d'onde. Il a immédiatement déclaré que le Hamas devait être désarmé", a expliqué Netanyahou, précisant qu'il n'avait pas eu besoin de convaincre Trump de la nécessité de cette mesure.

Netanyahu a également tenu à écarter toute tension avec Washington concernant la poursuite des opérations militaires israéliennes. "Je n'ai entendu aucune plainte du président selon laquelle nous aurions attaqué le Hamas pendant le cessez-le-feu", a-t-il affirmé. Répondant aux allégations selon lesquelles l'administration américaine serait mécontente du rythme des progrès d'Israël dans la deuxième phase des opérations à Gaza, il a réitéré : "Je n'ai entendu aucune critique de la part du président. Il comprend bien ce qui se passe, et c'est ce que j'ai entendu hier également."

Iran : mise en garde contre la reconstitution des capacités militaires et nucléaires

Une part importante des entretiens a été consacrée à la menace iranienne. Netanyahou a lancé un avertissement solennel, affirmant que Téhéran tentait actuellement de reconstituer ses capacités militaires endommagées par les frappes israéliennes. "Ils s'entraînent à tirer des missiles balistiques sur Israël et reprennent la production de missiles balistiques. Dans le domaine nucléaire, ils cherchent à reconstituer leurs capacités", a-t-il alerté.

Le Premier ministre israélien a rapporté que le président Trump avait adressé un message sans équivoque au régime iranien sur la question nucléaire. "Le président leur a dit : Non. L'Iran doit comprendre qu'il est interdit d'enrichir de l'uranium et qu'il doit sortir du pays ce qu'il a dissimulé", a déclaré Netanyahou. Il a noté que Trump avait évoqué la destruction complète du site d'enrichissement souterrain de Fordow, ajoutant néanmoins : "Nous ne cherchons pas l'escalade, mais si c'est le cas…", laissant planer la menace d'une riposte israélienne.

Netanyahu a conclu en dressant un bilan de l'affaiblissement de l'Iran dans la région. "L'Iran était une puissance de premier plan, et maintenant elle n'est plus qu'une puissance de second ou de troisième ordre", a-t-il affirmé. Il a également souligné que la menace iranienne dépassait les frontières du Moyen-Orient, pointant du doigt la coopération de Téhéran avec le régime de Nicolas Maduro au Venezuela. "Il exporte le terrorisme non seulement au Moyen-Orient, mais aussi sur le continent américain. Cela constitue une menace non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis", a-t-il conclu, soulignant ainsi la convergence d'intérêts entre Jérusalem et Washington face au régime des mollahs.