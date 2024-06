"Netanyahou fait obstacle à un accord pour la libération des otages", affirme le Hamas

Le Hamas a a réagi aux propos tenus par Benjamin Netanyahou dimanche soir sur la chaîne 14, qui a indiqué que le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza n'interviendrait que lorsque tous les otages - vivants et morts - seraient libérés. Dans l'intervalle de temps, le Premier ministre s'est dit favorable à un accord qui inclurait le retour d'un certain nombre d'otages.

L'organisation terroriste a accusé le Premier ministre de faire obstacle à un accord, estimant que sa position exprimait un rejet clair de la proposition mise sur la table par les Etats-Unis et entérinée par le Conseil de sécurité de l'ONU.

"La position exprimée par le Premier ministre de l'occupation terroriste Netanyahou, dans laquelle il confirme la poursuite de la guerre d'extermination contre des civils innocents dans la bande de Gaza et dont l'objectif est de parvenir à un accord partiel, confirme clairement son opposition à la récente décision du Conseil de sécurité et aux propositions du président Biden. Le Hamas insiste pour que tout accord inclue une approbation claire d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait total de la bande de Gaza, afin de mettre un terme aux tentatives de tromperie de Netanyahou, dont l'objectif est de poursuivre la guerre d'extermination contre notre peuple", a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Les négociations pour une trêve qui permettrait la libération des otages sont actuellement au point mort. Tandis qu'Israël a donné son accord à la dernière proposition faite par Washington, le Hamas a posé de nouvelles conditions, donnant lieu à un énième blocage dans les pourparlers.