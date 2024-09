Netanyahou/Gantz : chacun sa carte pour parler de Gaza... Et d'Israël

C'est peut-être un détail pour vous, mais en Israël, ça veut dire beaucoup… Benjamin Netanyahou a dégainé ses fameuses cartes lors de sa dernière conférence de presse sur l'axe de Philadelphie. Le lendemain, Benny Gantz et Gadi Eizenkot ont convoqué la presse pour répondre au Premier ministre israélien. Les deux anciens chefs d'état-major de Tsahal ont également utilisé une carte pour appuyer leurs arguments hostiles au leader du Likoud.

Tous les regards sont d'abord, et logiquement, tournés vers Gaza et sa frontière avec l'Égypte… Benjamin Netanyahou explique l'importance de maintenir une présence militaire israélienne le long de l'axe de Philadelphie. Benny Gantz et Gadi Eizenkot démontent un par un les arguments du Premier ministre. Et tout le monde regarde la carte du côté de Gaza…

Miriam Alster/Flash90

Mais de l'autre côté, un peu plus à l'Est, les deux cartes ne se ressemblent pas. Celle de Benjamin Netanyahou ne sépare pas la Judée-Samarie du reste d'Israël. Aucune ligne au cœur d'Israël. Les prémices du grand Israël ? N'allons pas trop vite en besogne… "Netanyahou efface une fois de plus la Palestine lors de son discours", titre cependant le site Internet Middle East Monitor. La carte de Benny Gantz et Gadi Eizenkot est plus classique, c'est celle que vous retrouvez dans les manuels de géographie de vos enfants.

Faut-il cependant y voir une volonté du Premier ministre et de son gouvernement d'avancer vers l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie ? Peut-être. Peut-être pas… En tout cas, Benny Gantz et Benjamin Netanyahou ne partagent pas la même vision des frontières de l'État d'Israël… Benny Gantz et Benjamin Netanyahou ne partagent pas la même vision d'un État palestinien…

Peut-être que ce thème sera au cœur de la prochaine campagne électorale en Israël… Et dire que Benjamin Netanyahou et Benny Gantz étaient partenaires au sein d'une même coalition il y a quelques années… Ils siégeaient même ensemble au sein du Cabinet de Guerre il y a encore peu… Pour rappel, 500 000 Israéliens vivent en Judée-Samarie, c'est peut-être un détail pour vous, mais en Israël, ça veut dire beaucoup…