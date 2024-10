Netanyahou : L'élimination de Sinwar marque "le début de l'après-Hamas"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié jeudi soir l'élimination du leader du Hamas Yahya Sinwar de moment charnière dans la guerre en cours, le décrivant comme "le début de l'après-Hamas". Dans une déclaration vidéo, Netanyahou s'est adressé aux habitants de Gaza : "Sinwar a ruiné vos vies. Il vous a dit qu'il était un lion, mais en réalité, il se cachait dans un antre sombre - et il a été tué alors qu'il fuyait en panique nos soldats. Son élimination est une étape importante dans la chute du règne maléfique du Hamas."

https://x.com/i/web/status/1847026551629795532 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre a souligné l'importance de ce moment : "Celui qui a perpétré le pire massacre de notre peuple depuis l'Holocauste, un meurtrier responsable de la mort de milliers d'Israéliens et de l'enlèvement de centaines d'autres, a été éliminé par nos héroïques soldats. Nous avons réglé nos comptes avec lui. Aujourd'hui, le mal a subi un coup majeur, mais la mission qui nous attend n'est pas encore terminée."

Netanyahou a appelé les résidents de Gaza à libérer les otages : "L'élimination de Sinwar marque une étape importante dans l'effondrement du règne du Hamas. Aux terroristes, je dis : Vos dirigeants fuient, et ils seront éliminés. J'appelle quiconque détient nos otages - déposez vos armes et rendez-les, et vous serez autorisés à partir et à vivre."

Le ministre de la Défense Yoav Gallant, s'exprimant à la frontière de Gaza, a également appelé les résidents de Gaza à se rendre : "Sinwar a terminé sa vie battu, pourchassé et en fuite, non pas comme un commandant mais comme quelqu'un qui ne se souciait que de lui-même. C'est un message clair aux familles des victimes et des otages, ainsi qu'aux résidents de Gaza : l'homme qui vous a apporté le désastre n'est plus."

Netanyahou a conclu en s'adressant à la région : "À Gaza, à Beyrouth et dans toute la région - les ténèbres reculent et la lumière se lève. Nous avons une grande opportunité de bloquer l'axe du mal et de créer un avenir différent. Un avenir de paix, un avenir de prospérité pour toute la région."