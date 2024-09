Netanyahou : "La moitié des 101 otages encore en vie selon les renseignements"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche que, selon les services de renseignement, au moins la moitié des 101 otages détenus par le Hamas à Gaza seraient encore en vie. Cette annonce a été faite lors d'une réunion de la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, où Netanyahou a également fait le point sur la situation au nord du pays.

Le Premier ministre a présenté un plan visant à ce qu'Israël supervise la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, afin d'empêcher le Hamas de la contrôler et de maintenir son pouvoir. Ce plan s'inspire d'un rapport préparé par des généraux à la retraite de Tsahal début septembre, qui avertissait que "tant que le Hamas serait responsable de la distribution de l'aide, il ne serait pas vaincu".

Concernant les efforts pour libérer les otages, Netanyahu a déclaré : "La volonté du Hamas de libérer les otages est influencée par deux forces opposées : la pression militaire et diplomatique que nous exerçons sur lui et la pression exercée sur nous."

Le Premier ministre n'a pas exclu la proposition présentée par Gal Hirsch, l'envoyé israélien pour les otages et les personnes disparues, qui suggérait de garantir un passage sûr hors de Gaza pour Yahya Sinwar et d'autres dirigeants du groupe terroriste en échange de la fin de la guerre, de la reddition des terroristes du Hamas et du retour des otages.

Netanyahou a également évoqué la possibilité d'un contrôle militaire israélien à Gaza, tout en précisant qu'il préférait une autre solution. Il a souligné que les tentatives précédentes pour impliquer les clans gazaouis dans la gestion civile avaient échoué et qu'il n'y avait actuellement pas d'autres propositions pour résoudre cette question.

Enfin, le Premier ministre a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité que la Cour pénale internationale émette prochainement des mandats d'arrêt contre lui et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Le procureur en chef Karim Khan a demandé des mandats d'arrêt pour les dirigeants israéliens ainsi que pour le leader du Hamas, Yahya Sinwar.