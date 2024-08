"Netanyahou ne manque aucune occasion de s'assurer qu'il n'y aura pas d'accord", affirment les familles d'otages

Après le vote du cabinet de sécurité en faveur du maintien de Tsahal sur l'axe Philadelphie, dans le cadre d'un possible accord de libération des otages, le quartier général des familles pour le retour des otages s'est alarmé. "Après presque un an d'abandon, Netanyahou ne manque aucune occasion de s'assurer qu'il n'y aura pas d'accord. Il n'y a pas un jour où Netanyahou n'agit pas concrètement pour compromettre le retour de tous les otages chez eux. Le gouvernement israélien n'était pas pressé, dans les premiers mois de guerre, de lancer une attaque sur Philadelphie, à Rafah et dans le sud de la bande."

"Tsahal a confirmé l'effondrement de 80% des tunnels du Hamas à Rafah, les Américains et les Égyptiens donnent des garanties qui n'existaient pas auparavant, y compris la construction d'une barrière. À Rafah, les Égyptiens sont prêts pour une présence israélienne et demandent une présence symbolique de l'Autorité palestinienne - c'est pour cela qu'on abandonne les otages et qu'on sabote un accord ?", a lui aussi soutenu Farhan al-Qadi, libéré la semaine dernière par Tsahal.

Le cabinet de sécurité a décidé hier soir, à une majorité de huit voix pour, une contre (le ministre Yoav Gallant) et une abstention (le ministre Itamar Ben-Gvir), d'approuver les cartes qui déterminent le maintien de Tsahal sur l'axe Philadelphie, dans le cadre d'un possible accord de libération des otages. Or cette présence est l'un des principaux sujets de blocage de l'accord entre Israël et le Hamas.