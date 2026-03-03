Netanyahou : "Nous continuons à frapper l'Iran avec force"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est rendu ce mardi sur la base aérienne de Palmachim, accompagné du ministre de la Défense Israel Katz et du chef d’état-major, le général Eyal Zamir. Une visite qui intervient au quatrième jour de l’opération militaire « Rugissement du Lion ».

Selon le communiqué officiel, le chef du gouvernement a d’abord reçu un point de situation opérationnel, avant de s’entretenir avec des opérateurs de drones et des équipes techniques engagées dans l’offensive. Il a salué leur action, évoquant « un travail remarquable » mené tant sur le plan défensif qu’offensif.

« Nous continuons à frapper l’Iran avec force. Nos pilotes opèrent au-dessus du ciel de Téhéran et également au-dessus du Liban », a déclaré Benjamin Netanyahou. Il a accusé le Hezbollah d’avoir commis « une très grave erreur » en attaquant Israël, promettant une riposte « encore plus puissante ». Le Premier ministre a appelé le gouvernement libanais et la population à « comprendre que le Hezbollah les entraîne dans une guerre qui n’est pas la leur ».

Selon des informations publiées par Walla, Benjamin Netanyahou aurait personnellement participé à une opération lors de sa visite. Le Premier ministre aurait appuyé sur le « bouton rouge » pour autoriser une frappe ciblée en Iran, exécutant l’ordre opérationnel « S-G-R » via un drone déployé depuis la base.

Aucune précision n’a été donnée sur la nature exacte de la cible visée ni sur les conséquences de cette frappe. Cette séquence, si elle est confirmée, constituerait un geste hautement symbolique, illustrant l’implication directe du chef du gouvernement dans la conduite des opérations.

« Nous sommes au quatrième jour du ‘Rugissement du Lion’. Nous rugissons et nous agissons », a martelé le Premier ministre, affirmant que l’objectif demeure la protection des citoyens israéliens et la neutralisation de « ceux qui cherchent à les tuer, ainsi que leurs commanditaires en Iran ».

Alors que les frappes israéliennes se poursuivent sur plusieurs fronts, la tension régionale continue de monter, faisant craindre un élargissement du conflit entre Israël, l’Iran et leurs alliés respectifs.