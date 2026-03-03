L'Europe renforce sa présence militaire au Moyen-Orient face aux menaces iraniennes

La riposte de l’Iran aux frappes conjointes israélo-américaines prend une dimension internationale. Après des attaques visant des installations occidentales dans les pays du Golfe, plusieurs puissances européennes ont décidé de renforcer leur dispositif militaire dans la région afin de protéger leurs bases stratégiques contre les drones et missiles iraniens.

Au Royaume-Uni, la tentative d’attaque par drones contre la base aérienne britannique d’Akrotiri, à Chypre, a accéléré la réponse militaire. Les deux appareils ont été interceptés, mais l’incident a marqué un tournant.

Selon la presse britannique, le destroyer HMS Duncan a été dépêché en Méditerranée orientale pour renforcer la protection des installations stratégiques de Londres sur l’île. La Grèce a également annoncé l’envoi de deux avions de chasse et de deux navires de guerre en soutien à Nicosie.

Les autorités chypriotes affirment ne pas être parties prenantes au conflit, tout en soulignant qu’elles prendront « toutes les mesures nécessaires » pour défendre leur souveraineté.

De son côté, la France a confirmé un renforcement immédiat de sa présence militaire dans le Golfe. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé le déploiement d’avions de combat Dassault Rafale au-dessus des Émirats arabes unis afin de protéger les bases françaises.

Cette décision intervient après l’attaque présumée d’un drone iranien contre un hangar d’une installation militaire française aux Émirats. « La France ne reculera pas et honorera ses engagements au Moyen-Orient », a déclaré le chef de la diplomatie sur BFMTV, ajoutant que des discussions étaient en cours avec les partenaires régionaux pour renforcer leurs capacités de défense.

La multiplication des frappes et des tentatives d’attaques contre des infrastructures occidentales alimente les craintes d’un élargissement du conflit au-delà du face-à-face entre Israël et l’Iran. L’implication croissante des puissances européennes traduit la volonté de sécuriser leurs intérêts stratégiques, tout en cherchant à éviter une escalade régionale incontrôlée.