Chypre se retrouve au cœur des tensions régionales après des attaques de l’Iran visant l’île et ses installations militaires. Face à cette escalade, la France a annoncé son intention de déployer des systèmes antimissiles et antidrones pour renforcer la défense chypriote. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que Paris est prêt à défendre ses partenaires s’ils en font la demande, tout en soulignant que la priorité reste la sécurité des quelque 400 000 ressortissants français présents dans les zones affectées au Moyen-Orient. Il a également indiqué que la France se tient prête à évacuer les citoyens les plus exposés.

Selon la presse britannique, Londres envisage de dépêcher dans la région un destroyer de type 45, l’un des navires les plus avancés de la Royal Navy, après des impacts signalés à proximité de bases militaires sur l’île. La base aérienne d’Akrotiri, site stratégique majeur du Royaume-Uni en Méditerranée orientale, a récemment été visée par deux drones interceptés, dont le lancement est attribué au Hezbollah. Des responsables britanniques ont par ailleurs confirmé que deux missiles iraniens avaient été tirés en direction de Chypre, où sont stationnés des milliers de soldats britanniques.

Des explosions ont encore été entendues mardi sur l’île, alors que l’opération "Rugissement du lion" contre l’Iran entre dans son quatrième jour. La Grèce a également annoncé son soutien à la défense chypriote, illustrant l’inquiétude croissante des pays européens face à l’extension du conflit.